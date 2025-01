Ilrestodelcarlino.it - Caldo anomalo nelle Marche, quando tornano pioggia e freddo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ancona, 9 gennaio 2025 — Temperature massime quasi primaverili in tutte le. Il 2025 si è presentato così, con un rialzo delle temperature e cieli spesso sereni, nonostante dalle prossime ore siano attesi dei peggioramenti. Quattordici di massima ad Ancona, Pesaro – dove ieri si registravano addirittura 19 gradi - e Fermo, 16 ad Ascoli Piceno, 13 a Macerata, 12 a Urbino. Climi insoliti per il periodo nonostante in serata siano previste nuvole che porteranno a degli scrosci per venerdì,il cielo sarà a tratti molto nuvoloso e le precipitazioni deboli, isolate,zone montane. Insomma, un meteo birichino ma con temperature tutto sommato gradevoli. Neve, gelate e temperature in picchiata: le previsioni meteo in Emilia-Romagna Secondo il meteo rilasciato dalla Regione, nella giornata di domani, venerdì 10 gennaio, il mare sarà mosso, le temperature stazionarie nei valori minimi e in diminuzionemassime, i venti inizialmente sud occidentali di vento moderatozone montane e di brezza tesa altrove, in rotazione già dalla mattinata dai quadranti settentrionali, lungo la costa l'intensità potrà raggiungere solo per brevi tratti vento moderato.