"Cadaveri in strada". Pioggia di piombo russa su Zaporizhzhia: l'orrore di Putin | Video

Un attacco missilistico russo contro la città di, nel sud dell'Ucraina, ha ucciso oltre 13 civili e ne ha feriti almeno altri 30. Ipostati sul canale Telegram del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ripresi dai militari, mostrano idei civili che giacciono in unadella città disseminata di detriti mentre i vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere gli incendi provocati dai missili. Il governatore regionale, pochi minuti prima dell'attacco, aveva avvertito della minaccia di 'missili ad alta velocità e 'bombe plananti' lanciati contro la regione di. Intanto anche in Russia si è parlato delle ultime esternazioni di Donald Trump. Le affermazioni del presidente eletto degli Stati Uniti sulla Groenlandia restano a livello di dichiarazioni, si tratta di una questione di relazioni bilaterali, ma la Russia sta monitorando attentamente lo sviluppo della situazione, ha affermato giovedì il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.