Buffon | Mondiale per Club? Inter e Juventus con tanta voglia di vincere!

Cresce la curiosità per il nuovo format delper, al quale parteciperanno in estate. Gianluigiesprime le proprie previsioni su squadre e torneo.INNOVAZIONE – Gianluigivistato dal sito ufficiale della FIFA, espone il proprio punto di vista sulperdel 2025 che vedrà protagoniste anche le italiane. Così l’ex calciatore e capo delegazione della Nazionale italiana: «Sarà un evento nuovo, un torneo che stimolerà tutte le società e tutti i giocatori, per cercare die dare il meglio. Credo che il calcio ogni tanto abbia bisogno di proporre qualcosa di nuovo, di innovare. E secondo me è una bellissima scelta organizzare ilper».e le sensazioni sulperdiSORPRESA E– Gianluigiprosegue, spiegando: «Come vivranno ilpere Milan? Secondo me all’inizio sei un po’ sorpreso, non sai bene come preparare questo torneo perché è talmente importante e si gioca in un periodo in cui di solito le squadre fanno la preparazione.