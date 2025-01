Oasport.it - Biathlon, Francia in trionfo con Botet nella caotica sprint di Oberhof. Due azzurre in top20

Leggi su Oasport.it

La Coppa del Mondo 2024-2025 diè ripartita quest’oggi con lafemminile 7,5 km di(in Germania), prima gara del nuovo anno solare valevole come evento d’apertura della quarta tappa stagionale del circuito maggiore. La località della Turingia ha riservato alle atlete condizioni meteo estreme, rendendo la competizione odierna estremamente selettiva sia nel fondo che al poligono (con forti raffiche di vento).Ne è venuta fuori una gara pazza, molto fallosa al tiro ed in cui soprattutto le big hanno sbagliato tanto al tiro spianando la strada ad alcune outsider che hanno occupato tutti i gradini del podio. La vittoria è andata alla sorprendente 24enne francese Paula, al debutto in stagione in Coppa del Mondo dopo aver gareggiato fino a dicembre in IBU Cup, che ha sfoderato una prestazione impressionante trovando la precisione assoluta al poligono e firmando il settimo miglior tempo assoluto sugli sci.