BERNADETTE DE LOURDES | La Storia

Soubirous, una ragazzina di 14 anni, si trova vicino alla grotta di Massabielle, lungo le rive del fiume Gave. È qui che, per la prima volta, vede una Signora vestita di bianco, un’apparizione che susciterà incredulità e dibattiti. Da questo evento prende avvio ladi Santa, 11 Febbraio 1858Il 11 febbraio 1858,Soubirous, una giovane ragazza di soli 14 anni, si trovò nei pressi della grotta di Massabielle, lungo le rive del fiume Gave. Fu proprio in quel momento che la sua vita cambiò per sempre. Un’apparizione straordinaria, quella di una Signora vestita di bianco, divenne il punto di partenza di unache avrebbe commosso il mondo. In un periodo di estrema povertà,viveva in condizioni dure insieme alla sua famiglia nel cachot, un ex carcere.