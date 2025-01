Lanazione.it - Alia, parte la raccolta degli alberi di Natale

Firenze, 9 gennaio 2025 - Anche quest’anno, fino al 25 gennaio, glidipossono essere consegnati direttamente agli Ecocentri sul territorio gestito daMultiutility, dove verranno trasformati in compost. Per conoscere gli orari di apertura dell’Ecocentro più vicino è possibile consultare il portale web di(www.serviziambientali.it) collegandosi alla sezione ‘Dove lo porto’, oppure accedere adpp, la App discaricabile gratuitamente per sistemi IOS ed Android che, da smartphone, consente ai cittadini di accedere a un’ampia serie di servizi, compresa la possibilità di effettuare segnalazioni di rifiuti abbandonati, indicando il luogo dell’abbandono e allegando la foto dei rifiuti così da ricevere daaggiornamenti sulla successiva rimozione. Gli abeti possono anche essere inseriti (spezzati) nei cassonetti per rifiuti organici (coperchio marrone) o nelle isole interrate (torretta per l’organico).