Inter-news.it - Zezé ancora un obiettivo dell’Inter? Qualche novità sul francese

L’Inter in estate ha cercato Nathan, difensore del Nantes. Ma l’interesse non si poi è trasformato in una trattativa vera e propria. La pista però non sembra essere tramontata.AGGIORNAMENTI – In estate l’Inter ha sondato diversi nomi per la difesa, prima di fiondarsi direttamente su Tomas Palacios. Ma prima di atterrare sull’argentino, Marotta e Ausilio hanno chiesto informazioni anche su Nathan, difensore del Nantes classe 2005. Il ragazzo, valutato dal club30 milioni di euro, alla fine è rimasto nella squadra, nonostante comunque altre avances tra Spagna e Inghilterra. L’Inter si era fermata a circa 15 milioni di euro, cifra molto lontana rispetto appunto alle richieste alte del Nantes. Ma sul frontearrivano nuovi aggiornamenti.L’Inter osserva, ma la situazione rimane sempre complicataULTIME – Come riferiscono i colleghi di Numero Diez, l’Inter osservala situazione intorno a, tant’è che la dirigenza interista ha mantenuto aperti i contatti con il club