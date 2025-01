Valditara e Cecchettin firmano il protocollo contro la violenza sulle donne Dalle attività nelle scuole alla cultura del rispetto | cosa prevede

Leggi su Open.online

La Fondazionee il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppehanno firmato ilche punta a mettere nero su bianco le azioni per prevenire e contrastare lale, a partire dagli ambienti educativi, come le. Il presenteha durata di tre anni. Tra gli obiettivi dichiarati dell’accordo c’è l’affermazione della «del», nonché cavallo di battaglia su cui il ministro punta da quando è a capo del ministero. Cruciale poi è «superare le criticitàrelazioni di genere, sia nel contesto scolastico che in quello esterno, contrastare ogni forma didi genere, soprattutto quella maschile, trasmettere relazioni paritarie e promuovere la capacità di gestire i conflitti in modo non violento, e trasmettere il valore delper ogni essere umano, della vita e della libertà».