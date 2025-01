Inter-news.it - UFFICIALE – Infortunio Calhanoglu, esami effettuati: comunicato Inter

Arriva l’esito deglidadopo l’rimediato in finale di Supercoppa italiana trae Milan. Il– “Hakansi è sottoposto questo pomeriggio ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Glinon hanno evidenziato lesioni muscolari, ma una lieve elongazione agli adduttori della coscia destra. La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno”. Il regista turco dunque rimane in forte dubbio per la partita contro il Venezia in programma domenica pomeriggio alle 15 al Penzo (clicca QUI per conoscere le designazioni arbitrali). Quasi certo, invece, il recupero a pieno regime invece per la partita contro il Bologna, mercoledì 15 alle ore 20.45.e il probabile forfait per Venezia-: le ultime!ULTIME PRIMA DELL’ALLENAMENTO DI DOMANI – Dopo Correa, anche, quindi, si è sottoposto oggi adstrumentali.