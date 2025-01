Laprimapagina.it - Trump punta al Canada come 51esimo stato degli USA e posta la mappa!

Non poteva essere diversamente. Il Donaldbis sarà all’insegna delle provocazioni e delle mosse “estreme”. Il presidente elettoStati Uniti torna a far parlare di sé con dichiarazioni provocatorie. Nella notte il tycoon ha condiviso su Truth Social unaStati Uniti che include ilterritorio annesso, accompagnata dalla frase. “Oh!”. In un altro post ha pubblicato un’immagine dei due Paesi ricoperti dalla bandiera americana, alimentando speculazioni su un progetto di annessione.Martedìaveva già minacciato di usare la “forza economica” per annettere il, generando reazioni contrastanti. Durante una conferenza stampa, il nuovo inquilino della Casa Bianca ha anche ipotizzato l’annessione di territori strategicilo Stretto di Panama e la Groenlandia, ventilando l’uso della forza per raggiungere questi obiettivi.