Thesocialpost.it - Tragedia a Livorno: addio al dottor Marco Giannini, medico della farmacia ospedaliera

Leggi su Thesocialpost.it

Un tragico incidente ha scosso la comunità medica e l’intera regione Toscana:, 38 anni,di, ha perso la vita mercoledì 8 gennaio in un incidente stradale sulla FiPiLi.La dinamica dell’incidenteSecondo le prime ricostruzioni, ilera alla guidasua auto quando un mezzo pesante avrebbe perso una lastra d’acciaio. La lastra avrebbe causato la perdita di controllo del veicolo, che è precipitato dal cavalcavia, compiendo un volo di dieci metri e finendo nel canale sottostante., residente a Forcoli, potrebbe essere stato diretto all’ospedale diper iniziare il suo turno di lavoro.Il cordoglioRegione ToscanaIl presidenteRegione Toscana, Eugenio Giani, ha espresso il suo dolore per la scomparsa del: “La Toscana si stringe nel dolore per la tragica scomparsa avvenuta oggi del, in servizio alladell’ospedale di