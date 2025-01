Lanazione.it - Sib Confcommercio sostiene tre realtà del litorale: mille euro di donazione

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 8 gennaio 2025 - L'inizio del nuovo anno all'insegna della solidarietà: Il Sindacato Italiano BalneariProvincia di Pisa a sostegno di tre importantidelpisano, la Fondazione Stella Maris, la Croce AzzurraPisano e la Parrocchia di Tirrenia con unacomplessiva di 1.000che rappresenta un impegno concreto e un segno tangibile di solidarietà. “Un gesto simbolico, ma di grande valore, che dimostra il supporto alle associazioni delanche in situazioni difficili – dichiara Fabrizio Fontani, Presidente del SIBPisa - Contributi come questo possono essere determinanti per aiutarecome la Croce Azzurra, la Stella Maris e la Parrocchia di Tirrenia a sviluppare le proprie attività. Sono iniziative essenziali per costruire il futuro del nostro territorio”.