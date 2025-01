Sci Alpino | a Cortina inizia preparazione dell’Olympia delle Tofane in vista della Coppa del Mondo

Leggi su Sportface.it

d’Ampezzo sonoti i lavori per ladell‘Olympia, pista che tra il 18 e il 19 gennaio ospiterà la Audi FISSki World Cup. Si tratta di uno degli eventi più attesideldello scifemminile, con circa cinquanta persone che stanno lavorando per ultimare i preparativi. La due giorni sarà composta da una giornata di discesa, mentre il secondo giorno il superG farà da protagonista. Ladelavrà inizio il 16 gennaio con la prima prova cronometrata indiscesa, mentre venerdì 17 si svolgerà la seconda prova cronometrata. La discesa è attesa per sabato, con l’avvio in programma alle 11:00. Domenica 19, infine, vedrà il superG partire alle 11:00.Pirovano Laura (ITA) during 2024 AUDI FIS World Cup – Women’s Downhill, Alpine Ski race inD’Ampezzo, Italy, January 27 2024“Tutto procede secondo il cronoprogramma”A coordinare i lavori è il direttore di gara Matteo Gobbo: “Ci avvaliamo del supportosocietà impianti Ista e di Prinoth, l’azienda del Gruppo HTI, leader mondiale nell’ambitotecnologie invernali, che ci fornisce i gatti, oltre che di Liski, che provvede a reti e materassi.