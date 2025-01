Procreazione medicalmente assistita | nel Lazio è possibile tramite le Asl

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 8 gennaio 2025 – Dal primo gennaio di quest’anno i cittadini delpossono accedere alle prestazioni di, attraverso le Asl, con gli oneri a carico del Servizio sanitario regionale.La Giunta regionale ha istituito, infatti, la Rete della, su proposta del presidente Francesco Rocca. Si tratta di un importante passo in avanti per la Regione. Tale provvedimento ha lo scopo di potenziare i livelli essenziali di assistenza e di assicurare servizi di qualità per i cittadini, ampliando l’offerta sanitaria delle Aziende del Servizio sanitario regionale, in collaborazione delle strutture accreditate.Attualmente, le prestazioni sono erogate dagli ospedali Sandro Pertini, San Filippo Neri e Policlinico Umberto I; dal centro Sant’Anna a Roma e dal Santa Maria Goretti a Latina.