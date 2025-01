Lettera43.it - Processo telematico, le procure di Roma e Milano sospendono l’applicazione

Leggi su Lettera43.it

La procura die quella dihanno deciso di sospendere l’utilizzo dell’app per ilpenalefino al 31 gennaio. La scelta, formalizzata in un provvedimento firmato dal procuratore capo Francesco Lo Voi, è arrivata dopo che il tribunale capitolino ha «evidenziato numerosi malfunzionamenti» del. Nel documento si invita i magistrati a redigere gli atti «in forma di documenti analogici» e a «depositare con modalità non telematiche atti, documenti, richieste e memorie». La decisione è stata motivata anche dalla mancanza di modelli per i nuovi flussi di atti, che «in molti casi non risultano presenti in app».Le perplessità del Csm: «Servizio inidoneo a gestire un settore strategico»La sospensione dell’app è arrivata a seguito dell’allarme lanciato dal Consiglio superiore della magistratura, che nelle scorse settimane aveva segnalato il rischio di una paralisi del sistema, definendolo «inidoneo a gestire un settore strategico quale è la giurisdizione penale», a causa di continui crash.