Quotidiano.net - Morto nell’inseguimento. I carabinieri alla radio:: "Sono caduti, bene"

di Nicola PalmaMILANOLe immagini della dashcam di una delle gazzelle delmobile. E le frasi pronunciate da alcunidurante l’inseguimento o subito dopo lo schianto del TMax. Gli audio e i videoagli atti dell’inchiesta sulla morte del 19enne egiziano Ramy Elgaml (foto),la notte dello scorso 24 novembre dopo una corsa di venti minuti tra il centro e la periferia sud di Milano: nel registro degli indagati risultano iscritti per omicidio stradale il conducente dello scooter fuggito all’alt, il 22enne tunisino Fares Bouzidi, e il vicebrigadiere che guidava l’auto poi uscita di strada all’incrocio tra via Ripamonti e via Quaranta, forse dopo aver impattato col motorino. I filmati, resi noti ieri da Tg3 e La7,stati registrati ddashcam instta nell’abitacolo di una delle auto dei militari, quella che per diversi chilometri è stata la più vicina al TMax.