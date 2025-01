Lopinionista.it - Montecitorio, question time con i ministri Tajani e Crosetto

ROMA – Si svolgerà oggi, 8 gennaio, alle 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di, a cura di Rai Parlamento.Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio, risponderà a una interrogazione sulle Iniziative in sede internazionale e Ue per la stabilizzazione politica e il rilancio economico della Siria (Orsini – FI-PPE).Il ministro della Difesa, Guido, risponderà a una interrogazione su un possibile accordo tra il Governo italiano e SpaceX in materia di sicurezza per le telecomunicazioni (Fratoianni – AVS).L'articolocon iL'Opinionista.