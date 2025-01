Tuttivip.it - “Ma state scherzando?”. Uomini e Donne, l’annuncio ufficiale su Tina Cipollari: la produzione spiega tutto

Un curioso annuncio sui social ha scatenato un acceso dibattito:, storica opinionista di, potrebbe essere la prossima tronista del programma in cerca dell’amore. Ieri pomeriggio, durante la prima puntata del nuovo anno su Canale 5, il celebre dating show ha visto il ritorno diaccanto a Gianni Sperti e Tinì Cansino. Come sempre, l’opinionista ha commentato senza peli sulla lingua le vicende sentimentali dei partecipanti. Tuttavia, un evento inatteso ha catturato l’attenzione del pubblico.Sui canali social ufficiali diè apparso un video accompagnato da un messaggio sorprendente. Il filmato si apre con la scritta: “cerca l’amore”, seguita da un appello rivolto ai possibili corteggiatori. Il post invita gli interessati a candidarsi tramite un numero di telefono o il sito di WittyTV, specificando il proprio interesse per