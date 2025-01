Tvplay.it - L’Inter ci prova, 16 milioni per la colonna della Roma

ha intenzione di programmare per tempo il proprio mercato e ha messo già nel mirino un colpo importante per giugno: Marotta lo strappa allaSimone Inzaghi ha sempre gradito un certo profilo di calciatori e laportante dei giallorossi può essere uno di questi. Ranieri vorrebbe trattenerlo ma di fronte ad un’offerta di circa 16diventa difficile poter dire di no.ci, 16per la(TvPlay – ANSA)ha dovuto mandare giù una delusione inaspettata in quel di Riad, dove Simone Inzaghi era pronto a bissare il successo dello scorso anno in Supercoppa Italiana. Questa volta, invece, il Milan è riuscito a tirare un brutto scherzo ai cugini e a piazzare una rimonta da 0-2 a 3-2 nel giro di pochi minuti. Dopo un primo tempo a tinte nerazzurre e un’ottima prima parte di ripresa, i rossoneri sono cresciuti, trascinati da Leao e Pulisic e hanno piazzato il break decisivo.