Ilfattoquotidiano.it - “Lavoratori appaltati irregolarmente”, 8 milioni sequestrati su ordine del pm di Milano a una concessionaria dei supermercati Despar

Ancora un’inchiesta della procura disul “fenomeno della somministrazione illecita di manodopera” e i cosiddetti “serbatoi” diche in passato ha portato ai provvedimenti giudiziari nel settore della logistica, della vigilanza privata e ancora martedì alcune cooperative che fornisconoai teatri. Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di, sudel pm Paolo Storari, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo d’urgenza per frode fiscale a carico di una società del settore della grande distribuzione organizzata, Aspiag service srl,del marchio dei, per un valore di circa 8di euro.In particolare, dalle indagini, che hanno accertato anche l’utilizzo di presunte false fatture, è emerso che i rapporti di lavoro “con la società committente”, spiega il procuratore Marcello Viola in una nota, sono stati “schermati” da “società ‘filtro’ che a loro volta si sono avvalse di diverse società cooperative (società ‘serbatoio’), che hanno sistematicamente omesso il versamento dell’Iva” e degli “oneri di natura previdenziale e assistenziale“.