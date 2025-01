Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner e quel boato in Australia: che umiliazione per Nick Kyrgios

L'estatena è una pallina gialla che corre a 200 all'ora sul cemento della Rod Laver Arena di Melbourne e fa il giro del mondo. La ragione è semplice: in questi giorni che movimentano l'Opening Week, ovvero la settimana che precede lo Slam di Melbourne al via domenica prossima, si allena e gioca, l'idolo di cinque continenti. Di tutti. L'altra notte il numero 1 del mondo ha scaldato la Head Speed MP contro il canguro Alexei Popyrin (6-4, 7-6) in un'esibizione benefica che ha già evidenziato il suo ottimo ritmo. Venerdì (ore 9 italiane, diretta su Discovery) il bis contro Stefanos Tsitsipas.lo che ha stupito è l'accoglienza da parte del pubblicono. Come Roger Federer, il nostroè amatissimo ovunque al pari di una rockstar, fa simpatia, piace. La Rod Laver Arena l'ha accolto con un, ieri.