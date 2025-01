Linkiesta.it - Il viaggio a casa di Trump e le trattative segrete tra il Governo e SpaceX sullo sfondo

Ilestemporaneo di Giorgia Meloni a Mar-a-Lago, fino al 1985 residenza invernale inutilizzata dei Presidenti americani e da quarant’anni proprietà privata di Donald, ha suscitato interesse non solo in Italia ma anche a livello internazionale per le conseguenze nelle relazioni fra gli Stati Uniti e l’Italia, e più in generale con l’Europa, dopo il 20 gennaio nello sviluppo di una più consolidata alleanza nella rete sempre più estesa di Governi nel mondo trainati da ideologie sovraniste. Contrariamente a quel che è avvenuto in passato, l’insediamento diil 20 gennaio a Washington con la cerimonia di fronte al Campidoglio sarà accompagnato dal plauso di molti leader sovranisti ma da nessun leader europeo con l’eccezione di Viktor Orbán e – si parva licet – di Matteo Salvini e Alice Weidel – spingendo Meloni a preferire il faccia a faccia di Mar-a-Lago all’inquadramento nella truppa degli amici personali di The Donald ed Elon Musk.