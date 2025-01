Cityrumors.it - Il robot “Ballie” di Samsung finalmente in vendita: cosa può fare

Dopo una lunga attesa, di quasi cinque anni,ha annunciato ladel’: eccosarà in grado diPer chi ha visto il film ‘Io’ non sarà difficile da digerire o da comprendere l’ultima novità introdotta da, un passo verso il futuro più grande di quanto ci si potesse immaginare. Nelle scorse ore, infatti, l’azienda multinazionale originaria del Sud della Corea ha presentato, in una conferenza stampa, il nuovo migliore amico dell’uomo: ‘‘.Il” diinpuò(Ansa Foto) – Cityrumors.itSi tratta del prossimo aiutante nelle case di tutte il mondo, un piccolodomestico che già nel CES 2020 era stato annunciato. Sono passati anni, in effetti, da quando l’idea era stata resa pubblica. Dopo una lunga serie di anticipazioni e prototipi oraè diventato realtà.