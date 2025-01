Movieplayer.it - Friends, Lisa Kudrow trova un biglietto di Matthew Perry vent'anni dopo: "Il tempismo è tutto"

L'interprete di Phoebe ha svelato un incredibile aneddoto che riguarda il compianto amico. Ospite del The Drew Barrymore Show,ha raccontato una storia inedita sull'amico e collega in, scomparso prematuramente nel mese di ottobre 2023.hanno recitato insieme diecinella popolare sit-com, dal 1994 al 2004, nei rispettivi ruoli degli amici Phoebe Buffay e Chandler Bing, insieme agli altri quattro membri del cast. Il barattolo di biscotti diNel 2004, al termine delle riprese diricevette in regalo daun barattolo di biscotti e soltanto da poco l'attrice ha scoperto al suo interno undell'attore. .