Esselunga risponde in modo perfetto allo scivolone di Shaila Gatta

Nelle ultime 48 ore ha cominciato a circolare sui social una breve clip in cui Maxime Mbanda al Grande Fratello chiede aquali mezzi di trasporto usa nella sua vita privata e poi dal nulla le domanda anche se va a fare la spesa all’e lei replica: “Ma no, solo i fessi vanno a .”. Il Grande Fratello ha tolto l’audio giusto in tempo, prima che la gieffina potesse peggiorare ancora di più le cose. Ovviamente le parole dinon sono passate inosservate e soprattutto i suoi hater hanno iniziato a diffondere il filmato e ad accusarla di aver diffamato la catena di supermercati e i suoi clienti. Tra i fan che hanno cercato di difendere l’ex velina di Striscia la Notizia e i detrattori che le puntavano il dito contro, il marchio che opera nella grande distribuzione è finito in trend topic su Twitter ai primi posti.