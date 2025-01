Lanazione.it - Durante le festività 3 fiorentini su 10 non hanno consumato alcol se dovevano guidare

Firenze, 8 gennaio 2025. Zero. E’ stata questa la scelta di tresu diecile vacanze natalizie, che nonbevuto neanche un bicchiere di vino perché poimettersi al volante. E’ ciò che emerge dall’ultima indagine condotta da MetaFirenze, la community digitale ideata e promossa dall’agenzia di comunicazione Galli Torrini per coinvolgere attivamente i cittadinisu temi di interesse collettivo e della vita urbana. L’indagine, che ha coinvolto oltre 200 cittadini, aveva l’obbiettivo di sondare le reazioni e i comportamenti deidopo le recenti modifiche al Codice della Strada, entrate in vigore il 14 dicembre 2024. Le nuove normative introducono regole più severe, in particolare sul consumo dida parte di chi guida, prevedendo un approccio a tolleranza zero per i neopatentati e restrizioni più stringenti per tutti gli automobilisti.