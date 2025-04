Uno urina davanti al supermercato l' altro infastidisce gli studenti in gita | nei guai

Ferraratoday.it - Uno urina davanti al supermercato, l'altro infastidisce gli studenti in gita: nei guai Leggi su Ferraratoday.it Settimana di controlli in città da parte dei carabinieri. Con un arresto e due provvedimenti di allontanamento per due giorni. In tutto, nell’arco degli ultimi sette giorni, infatti, i militari dell’Arma hanno impegnato 115 pattuglie su tutto il territorio.Iscriviti al canale WhatsApp di.

