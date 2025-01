Thesocialpost.it - Disagi sui treni, ritardi fino a 100 minuti a Roma Termini per un guasto sull’Alta Velocità

Mattinata difficile per migliaia di viaggiatori bloccati a causa di unagli impianti di circolazione sulla linea Altatra Firenze e Bologna. Ideiin direzione, Milano, Torino, Venezia e altre città hanno raggiunto anche i 100, creando lunghe attese nelle stazioni principali, con particolare caos a.Leggi anche: Lecce, mese di follia: entra in commissariato e aggredisce un avvocato con una mazza da baseballSeduta della Camera slittataI problemi ferroviari hanno avuto ripercussioni anche sulla politica. La seduta della Camera dei Deputati, prevista per mezzogiorno, è stata posticipata di un’ora. La presidente di turno, Anna Ascani, ha spiegato che diversi parlamentari risultavano assenti proprio a causa deinei collegamenti ferroviari.