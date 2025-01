Rompipallone.it - Dalla Francia: riecco Zidane in panchina, sarà presto ufficiale

Leggi su Rompipallone.it

Presto cil’ufficialità dell’addio in, con conseguente annuncio su Zizou.Il leggendario ex fuoriclasse della Juventus e del Real Madrid, nella sua carriera da allenatore ha vissuto una singola esperienza soltanto, ma vincendo e arricchendo il suo palmarès che è a dir poco incredibile nonostante i pochi anni da allenatore.Perché a dire il vero, appunto, è in sostanza solo per qualche anno, ma vincendo di tutto con il Real Madrid, che ha allenato il tecnico che è ormai fermo da diversi anni. Una situazione di stallo che, finalmente, si sta sbloccando per lui.Zinedinein: l’annuncioUna destinazione importantissima quella che riguarda Zinedine, nel ruolo di allenatore. L’occasione per l’ex allenatore del Real Madrid pare essere arrivata e a livelli enormi, considerando quanto filtra questa sera,