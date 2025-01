Oasport.it - Dakar 2025, Loeb contro la FIA dopo il ritiro: “Decisione non adatta alla nostra disciplina”

fine c’è la resa. Sèbastiensi è ufficialmente ritirato dessersi ribaltato in occasione dello stage 3 in un incidente che ha danneggiato la barra di sicurezza della sua auto. Laè arrivata nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 8 gennaio,che la Dacia aveva pensato di presentare appello all’imposizione della FIA che, di fatto, ha costretto il francese ad alzare bandiera bianca. Stando al pilota del team rumeno, il ribaltamento è avvenuto a causa di una cattiva compressione e non per un’eccessiva spinta così come rilevato dai Commissari di gara. Visibilmente amareggiato, il transalpino si è lasciato andare ad una serie di espressioni molto severe nei confronti della Federazione Internazionale, subito rimbalzate su tutti i media specializzati.“La linea che hanno tracciato qui non sembra– ha spiegato– Corriamo in alcuni degli ambienti più difficili del pianeta.