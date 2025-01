Anteprima24.it - Circumvesuviana: lavori di riqualificazione, stazione chiude 9 giorni

Tempo di lettura: < 1 minutoInterventi di: ladi Sant’Agnello dellaaltri nove. A comunicarlo è l’Ente Autonomo Volturno, che gestisce tra le altre anche le linee vesuviane. In una nota la società di trasporti fa sapere come “allo scopo di consentire il completamento dell’opera di ammodernamento delladi Sant’Agnello, e per ultimare inoltre iper la funzionalità dei nuovi varchi di accesso, a partire da inizio servizio di lunedì 13 gennaio e fino a ultimato servizio del giorno martedì 21 gennaio la fermata sarà interdetta al servizio viaggiatori”. Per questo motivo, tutti i treni della linea Napoli-Sorrento in transito alladi Sant’Agnello non effettueranno servizio viaggiatori. Eav informa che neidi interdizione, sarà istituito un servizio di bus sostitutivi tra le stazioni di Meta, Sant’Agnello e Sorrento.