Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Alaphilippe: "Felice della mia scelta. Ma ora sogno il Tour"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 8 gennaio 2025 – Una delle operazione più suggestivescorsa sessione di ciclomercato è stato il passaggio di Juliandalla Soudal Quick-Step, di cui era ormai un autentico simbolo, alla Tudor Pro Cycling Team, una realtà ambiziosa e in netta ascesa ma comunque di categoria Professional e, come tale, ricca di incognite legate alla partecipazione alle gare. Le dichiarazioni diAi microfoni di CyclingNews, il due volte campione del mondo ha innanzitutto esposto il programma di una stagione che partirà il 16 febbraio dalla Figueira Classic, per poi continuare alla Volta ao Algarve, alla Parigi-Nizza e nelle Classiche del pavé, mentre l'altro colpo di mercato degli svizzeri Marc Hirschi dovrebbe essere il capitano nelle Ardenne. Per, comunque, la prima missione sarà far capire a tutti di non essere un corridore sul viale del tramonto.