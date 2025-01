Iltempo.it - Cecilia Sala è in Italia, accolta da Meloni e Tajani a Ciampino: la prima foto

Leggi su Iltempo.it

è a casa. È atterrato nello scalo romano dil'aereo partito questa mattina da Teheran per riportare inla giornalista detenuta in Iran dal 19 dicembre. Il volo è partito questa mattina verso le 11 orene. Sul C130 dell'Aeronautica militare c'è anche il direttore dell'Agenzia e sicurezza esterna (AISE), Giovanni Caravelli, andato personalmente a Teheran. Il compagno di, Daniele Raineri, ha pubblicato sul Post unache ritraesorridentedalla premier Giorgia, dal ministro degli Esteri Antonioe dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri. La giornalista è stataanche dalla madre Elisabetta Vernoni, dal padre Renatoe dal compagno.è arrivata inhttps://t.co/AYsSAwLRj1 — Il Post (@ilpost) January 8, 2025 Ladiindopo l'arresto in Iran.