Ilrestodelcarlino.it - "Carne e uova scadute destinate alla mensa degli agenti alla Dozza"

, che sarebbero probabilmente finiti nei pasti servitidella polizia penitenziaria. A denunciare il grave episodio è il segretario della Cisl Nicola D’Amore. "Abbiamo appreso – dice D’Amore – di un controllo effettuato lo scorso 31 dicembre dcommissione, dall’esito estremamente preoccupante. Sarebbe stata, infatti, riscontrata la presenza di un considerevole numero di alimenti scaduti, non rimossi tempestivamente e il cui utilizzo nelle pietanzeal personale non può essere escluso. In particolare, sarebbero stati trovati circa 10 litri di albume scaduti il 28 dicembre, una trentina diil 29 dicembre, 3 scatoloni di braciole di maialeil 30 dicembre e due scatoloni di petto di pollo con data di scadenza nello stesso giorno.