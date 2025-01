Lapresse.it - Berlino, aperta allo zoo la stanza dei giochi per le due cucciole di panda

Le piccole Leni e Lotti,didello zoo di, si preparano a festeggiare i loro primi cinque mesi con una grande novità: l’esplorazione della loro nuovadei. Secondo un comunicato dello zoo, le duesono ormai abbagrandi per lasciare il loro box e godere di un ambiente più spazioso e stimolante.La nuova area, pensata appositamente per loro, offre ampio spazio per gattonare, arrampicarsi ed esplorare, sotto la costante supervisione della madre Meng Meng, di undici anni. Durante il giorno, le duetrascorrono il tempo nelladei, mentre la sera fanno ritorno al loro box.Il personale del parco spera che questo passaggio sia fondamentale per il loro sviluppo fisico e comportamentale, fornendo loro opportunità di apprendimento e crescita in un ambiente più naturale e dinamico.