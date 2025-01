Lanotiziagiornale.it - Benzina, aumentano i prezzi: quanto pesa il nuovo balzello sul costo dei carburanti

die diesel tornano a salire. Il carburante subisce nuovi rincari all’inizio dell’anno, sia per un minimo aumento delle quotazioni del petrolio, sia per l’incremento deldi miscelazione dei bio, scattato il primo gennaio.Laraggiunge così gli 1,8 euro al litro, con un rialzo di 3 centesimi rispetto alla fine del 2024. Staffetta Quotidiana, fornendo le nuove quotazioni, sottolinea come si registri un aumento di 2 centesimi questa mattina per iconsigliati da Eni pere gasolio. Per Q8 il rialzo è di un centesimo sul gasolio, per Tamoil di 2 centesimi sullaè aumentato il prezzo dellaRispetto alla fine del 2024, imedi nazionali sono aumentati di circa 3 centesimi al litro. Laha quindi raggiunto gli 1,80 euro al litro in modalità self, mentre il diesel si attesta a 1,69.