Ilgiorno.it - Aziz Ziriat e Samuel Harris dispersi sull’Adamello, trovato il corpo di uno dei turisti inglesi

Porta Rendena (Trento), 8 gennaio 2025 – È stata trovata ed è in corso di recupero la salma di uno dei due alpinisti. Non è ancora stato identificato. Si trovava a 2600 metri, nella zona del Passo di Conca. Di, 36 anni e, 35 anni, entrambi residenti a Londra in Inghilterra non si avevano notizie dal primo gennaio. L’allarme relativo alla loro scomparsa è stato dato solo ieri mattina dai famigliari, che il 6 gennaio sera non li hanno visti rientrare e che hanno sempre pensato si trovassero in una zona non raggiungibile dal telefono. In queste ore sono arrivati in Italia, anche se le speranze di trovarli in vita erano da subito ridotte a un lumicino. In mattinata sono ricominciate le ricerche dei due alpinisti, spariti mentre erano nel Parco Adamello – Brenta, lungo le pendici dell’Adamello, non distante dal confine con il Bresciano, in area impervia.