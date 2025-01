Tpi.it - Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 8 gennaio 2025 | Trono Classico e Over

Leggi su Tpi.it

, mercoledì 8è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, mercoledì 8, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diGemma ha litigato con Tina Cipollari per l’intervista che quest’ultima ha concesso a Belve. Gemma, nel frattempo, dopo la pace amichevole con Fabio sta conoscendo un nuovo cavaliere. Claudia, invece, ha proposto a Diego di fare pace attraverso una lettera. Si avvicina il punto di rottura deldi Michele che vacilla.: streaming e diretta tvDove vederein diretta tv e live streaming? La puntata in onda, mercoledì 8, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45.