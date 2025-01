Oasport.it - Alex Vinatzer inforca a Madonna di Campiglio: nei primi due intermedi aveva fatto sognare

Leggi su Oasport.it

Giornata amara sulla 3-Tre per i colori azzurri ed in particolare per, squalificato dalla prima manche dello slalom notturno didi, valevole per la Coppa del Mondo maschile 2024-2025 di sci alpino. L’azzurro hato a poche porte dall’arrivo sul Canalone Miramonti, dopo averin grande neidue.“Vinny”, partito con il pettorale numero 18, è andato all-in sin dalle prime porte con l’obiettivo di inserirsi nella lotta per il podio e svoltare una stagione sin qui negativa soprattutto tra i pali stretti. Il 25enne altoatesino si è reso protagonista di un ottimo avvio, realizzando il miglior tempo assoluto al primoo con un vantaggio di 14 centesimi sul leader Atle Lie McGrath.Il bronzo mondiale in carica ha tenuto botta anche nel secondo settore, perdendo soli 22 centesimi e ritrovandosi dietro al fenomeno norvegese McGrath per meno di un decimo dopo i22 secondi di gara.