AEW | Chris Jericho protagonista di un horror a tema wrestling

non ha intenzione di fermarsi, né dentro né fuori dal ring. Ma se in AEW la sua stable, il Learning Tree, sta faticando ormai da tempo a trovare una connessione con il pubblico, i suoi impegni fuori dal ring hanno avuto fortune migliori. Soprattutto sul grande schermo, con Y2J che ha partecipato attivamente al grande successo di Terrifier 3, dove ha interpretato un personaggio secondario. Ma l’esperienza con il clown omicida non è l’unicoa cuiha lavorato.UnIl 31 gennaio, infatti, uscirà il film Dark Match, unche vedrà propriotra i personaggi principali. Il film, che sarà disponibile negli stati uniti sulla piattaforma di streaming dedicata ai filmShudder, racconta cosa succede quando una piccola compagnia diaccetta uno spettacolo ben pagato in una cittadina sperduta, per scoprire poi, una volta arrivati, che la comunità locale è guidata da un misterioso leader di una setta che ha piani malefici per lo spettacolo.