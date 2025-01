Lanotiziagiornale.it - Zelensky sempre più isolato: crolla il gradimento degli ucraini verso il presidente mentre Trump continua a snobbarlo

Sembra proprio che per Volodymyril nuovo anno sia iniziato in modo tutt’altro che positivo. Le recenti novità che arrivano dal fronte,più traballante, e le possibilità ormai ridotte di prevalere sulla Russia di Vladimir Putin stanno infatti pesando suldel leader di Kiev. Secondo l’ultimo sondaggio dell’Istituto Internazionale di Sociologia di Kiev (KIIS), che ha intervistato telefonicamente duemila persone in Ucraina a fine dicembre, la popolarità diè in caduta libera: solo il 52% dei suoi connazionali dichiara di “avere ancora fiducia” nelle capacità del.Qualcuno potrebbe considerare che, dopo tre anni di guerra sanguinosa, si tratti comunque di un risultato accettabile, ma i dati rivelano un calo drammatico. Rispetto allo stesso sondaggio condotto a fine 2023, la fiducia è scesa dal 77% al 52%.