Spazionapoli.it - UFFICIALE – Sanzione al Napoli dopo la trasferta a Firenze: cosa è accaduto al Franchi

Leggi su Spazionapoli.it

CalcioNotizie – Il match tra Fiorentina eè andato in scena in un clima tutt’altro che sereno. Le ultime decisioni ai danni del club azzurro. Fiorentina-non è mai una partita qualunque. Le due squadre vivono una forte rivalità, ancor più lato viola a causa dell’astio tra le tifoserie. Infatti, il match andato in scena sabato scorso è stato ancora una volta ricco di temi. Su tutti, c’è ovviamente la vittoria schiacciante degli azzurri, i quali hanno lasciato ilcon un netto 0-3. Oltre a ciò, però, la società partenopea è stata costretta a fare i conti con il Giudice Sportivo.Multa al, la decisione del Giudice SportivoIl Giudice Sportivo ha deciso di infliggere una multa all’ultimo match giocato a. Mentre tutti si aspettavano unaai danni del club viola, l’organo ha deciso invece di “punire” il club azzurro.