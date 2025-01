Lanazione.it - Torna la rassegna Mondovisioni, docu-film su conflitti e diritti civili

Leggi su Lanazione.it

Per il terzo anno consecutivo Castiglion Fiorentinoad ospitare "", ladinata sulla linea editoriale di "Internazionale" che vede al centro della propria programmazione tematiche di stretta attualità, quali iumani, iin corso e l’informazione. Le proiezioni sono in programma il 15, 22 febbraio e 1, 8 marzo 2025 al Santa Chiara. "Anche quest’anno tratteremo temi di stringente attualità – spiega il direttore artistico diAlberto Mariotti – si parlerà del conflitto israelo-palestinese, di Russia, dell’Ungheria di Orbán e di un particolare caso di violenza di genere in Giappone. Le produzioni sono come sempre di altissima qualità, basti pensare che il’21 Days in Mariupol’ proposto nella scorsa edizione ha vinto il Premio Oscar come migliormentario e il giornalista che l’ha realizzato ha vinto il Premio Pulitzer".