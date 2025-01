Ilgiorno.it - Tassa di soggiorno a Crema? Il no dei B&B: “Effetti negativi sul turismo”

Leggi su Ilgiorno.it

(Cremona) – Il 2025 porterà l’introduzione delladiper chi viene in città. L’idea è dell’assessore Giorgio Cardile che ipotizza un obolo di due euro al giorno. Poco o per nulla favorevoli i proprietari di bed and breakfast locali, che gestiscono una settantina di camere. In primis il B&B Delle Arti in via Carlo Urbino 17A, gestito da Maria Raffaella Guercilena Bianchessi dal 2004, musicistasca, una laurea al Dams di Bologna. “Il mio è stato il primo bed&breakfast aperto a. Per ladisi potrebbe pensare a una quota simbolica di un euro, tanto per cominciare, visto che è una novità per la città - spiega -. Segnalo che manca addirittura un taxi per il trasporto dei turisti. E questo è penalizzante”. Diverso il parere del B&B La Torre di Beniamino Basso.