Supercoppa Italiana, le cifre dell'Inter finalista della competizione

L’Inter, nonostante la sconfitta nella finaledisputata a Riyadh contro il Milan, esce comunque con un bottino economico di rilievo. Ecco letotali dell’esperienza in Arabia Saudita. SOMMA IMPORTANTE – L’Inter sconfitta in finale dicontro il Milan incassa 6,7 milioni di euro come premio per il secondo posto nella. Questa somma rappresenta una parte significativa del montepremi complessivo di 22,5 milioni di euro messo a disposizione per le quattro squadre partecipanti: Atalanta, Juventus, Milan e Inter. L’importo complessivo è stato determinato anche grazie agli introiti generati dalla vendita dei diritti televisivi e dalle sponsorizzazioni legate all’evento. Il format a quattro squadre, ormai consolidato, ha permesso di incrementare notevolmente l’appeal economico del torneo, attirando l’attenzione di emittenti e partner commerciali a livello internazionale.