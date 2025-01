.com - Roma, incendio in insediamento abusivo: in fiamme baracche

nel pomeriggio ain zona Tor Sapienza. Il fuoco è divampato in un’area verde di via Longoni dove è presente un accampamento. Lesi sarebbero sviluppate proprio dallepresenti nell’area, una decina quelle distrutte. Sul posto i vigili del fuoco con una squadra e l’autobotte che hanno lavorato per circa un’ora per domare l’e mettere in sicurezza la zona, la polizia di Stato e la polizia locale. Alta la colonna di fumo che si è alzata dal rogo.a Tor Sapienza: innell’Sono in corso gli accertamenti sulle cause dell’, divampato oggi 7 gennaio intorno alle 17 in via Longoni. A dare l’allarme i residenti della zona Collatina che alla vista della colonna di fumo hanno chiamato il 112 facendo scattare i soccorsi.