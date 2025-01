Quotidiano.net - Quattordicenne accoltellato sulla metro C di Roma: 46enne arrestato per tentato omicidio

, 7 gennaio 2024 -C dil’aggressore: è unsenza fissa dimora. La violenza è scattata in un vagone dellapolitana che viaggiava tra Grotte Celoni e Borghesiana. L’uomo è stato fermato qualche giorno dopo con l'accusa di: gli agenti gli hanno sequestrato un coltello che potrebbe essere l’arma con cui lo scorso 3 gennaio ha colpito il ragazzo. Zone rosse a, massima allerta alla stazione Termini e all’Esquilino. Ecco cosa succederà A portare all’arresto dell’aggressore - unromeno con precedenti di polizia per piccoli reati - è stata la stessa vittima. Ieri, infatti, l’uomo è stato notato nuovamente nellapolitana dal 14enne e da un suo amico. Illi ha riconosciuti e ha minacciati: “Se chiamate la polizia finisce male”, ha detto ilprima di scendere dal vagone.