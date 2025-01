Thesocialpost.it - Omicidio di Marco Vannini, l’ex fidanzata Martina Ciontoli esce dal carcere per lavorare in un bar di Roma

Leggi su Thesocialpost.it

, exdi, ha lasciato ildi Rebibbia durante i giorni feriali. Lavorerà in un bar della Scuola Superiore per l’Educazione Penale “Piersanti Mattarella”, a Casal del Marmo,. Ogni sera farà ritorno in cella. Il magistrato di sorveglianza le ha concesso questa possibilità dopo aver valutato la sua buona condotta.Leggi anche: Milano, quattro rapine in mezz’ora: arrestati due giovani vicino alla stazione Centrale, trentenne, è stata condannata a nove anni e quattro mesi per concorso nell’di. Ha già scontato un terzo della pena. La scuola dove lavorerà è gestita dal Ministero della Giustizia e offre un ambiente protetto. Il suo turno, secondo quanto riportato, durerà sette ore, dalle 7:30 alle 14:30. Durante la detenzione,ha completato gli studi universitari.