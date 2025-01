Golssip.it - Melissa Satta: “Mi danno della mangiauomini, non tollero più una cosa. Boateng mi diceva…”

sta attraversando un momento magico e positivo. È la stessa showgirl a raccontarlo in un'intervista rilasciata al femminile F. «Sono strafelice, ho un compagno fantastico e con mio figlio facciamo tutto insieme: lo sport, i viaggi, weekend. Ho tanti progetti, non potrei chiedere di più», ha confessato felice. Però ci sono cose, oggi più che mai, chenon è più disposta a tollerare: «Mi dipingono come una, io che sono tutt'altro, sto sempre in tuta e leggins. Ci può stare. Ma quando dicono che sono sex addicted e che Matteo perdeva le partite per colpa mia, allora no, non ci sto. All'inizio ci ridevo su, poi le insinuazioni sono diventate pesanti, offensive. Sono un personaggio pubblico, è vero, ma ho un figlio che naviga su Internet e va a scuola. Non sono disposta a tollerare gli insulti».