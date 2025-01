Amica.it - Le paure di papà Vincenzo nella clip in anteprima esclusiva di "Un passo dal cielo 8", dal 9 gennaio 2025 su Rai 1

Manca davvero poco per tornare tra le meravigliose montagne di San Vito di Cadore. Undal8, infatti, torna su Rai 1 da giovedì 9con nuove, emozionantissime avventure. E la nostra squadra, capitanata, come sempre, da Enrico Ianniello, che interpreta il vice questore aggiuntoNappi. E Giusy Buscemi, ovvero sua sorella Manuela.Ed è attraverso di loro che torniamoserie. Con questainedche ci mostra il lato più fragile del nostro. Le suedi padre. La consapevolezza di non poter gettare al vento quello che ha con Carolina.Ledi padre diin “Undal8”In questa ottava stagione, infatti, Nappi dovrà fare i conti con le conseguenze della nascita della piccola Nina, la sua terza figlia. L’uomo, infatti, si trova in balia di sentimenti contrastanti e di timori mai provati prima.